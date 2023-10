Lampedusa, 626 migranti nell’hotspot: al via trasferimento con navi e aereo

Sono 626 i i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa. Tra loro anche 71 minori non accompagnati. In 152 stamani, su disposizione della Prefettura di Agrigento d’intesa con il Viminale, saranno imbarcati sul traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle. Non l’unico trasferimento della giornata. Nel pomeriggio, infatti, altri 180 lasceranno l’isola a bordo di un volo, mentre in serata altri 275, ‘scortati’ dalla Polizia, saliranno sulla nave con direzione Porto Empedocle.

Intanto, le cattive condizioni meteomarine concedono una tregua sul fronte degli sbarchi. Ieri si è registrato un solo approdo: in 20, tra cui 4 donne, intercettati dal veliero Trotamar III, sono giunti in serata sull’isola. Arrivano da Eritrea, Sudan ed Egitto e sarebbero partiti venerdì scorso da Zuara in Libia, pagando per il viaggio 3mila dollari.