Lampedusa, 641 migranti nell’hotspot: al via i trasferimenti 

Sono 641 i migranti presenti nell’hotspot di Lampedusa dove ieri, nell’arco di 24 ore, ci sono stati 12 sbarchi per un totale di 573 persone. Per la mattinata, la prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, ha disposto il trasferimento di 200 migranti con il traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle. Stesso porto dove sono, da poco, sbarcati i 330 della motonave Paolo Veronese.