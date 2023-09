Lampedusa, altri mille migranti sbarcati nella notte

Non si ferma la nuova ondata si sbarchi di migranti a Lampedusa. La notte scorsa sono stati circa 1.000 i migranti, quasi prevalentemente uomini, arrivati al molo Favaloro dell’isola. In 23 sbarchi. Soltanto ieri sono stati oltre 100 gli sbarchi avvenuti, per un totale di oltre 5.000 persone. Sul molo sono ancora in centinaia in attesa di essere trasferiti all’hotspot. E sembra che siano in arrivo altri barchini con altre decine di migranti a bordo.

“Stiamo reggendo nella gestione dell’accoglienza, concentrandoci in particolare sui piu’ fragili, ma e’ evidente che deve continuare a funzionare in queste ore il processo dei trasferimenti dall’isola che, fino a questo momento, ha consentito di mantenere la situazione sotto controllo”. Lo afferma la Croce Rossa Italiana in una nota alla stampa. “E’ importante – si legge nella nota – anche sotto il profilo umanitario che l’hotspot non vada oltre una soglia critica di presenze”.

La Prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento, entro le 13, di 880 persone: 700 verranno imbarcate sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle e 180 partiranno con un volo Oim. La polizia, fra poco, inizierà a scortare i vari gruppi al porto e all’aeroporto.