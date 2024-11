Lampedusa, anche un gatto tra i 109 migranti sbarcati

Continuano gli sbarchi di migranti a Lampedusa. In 109 sono approdati sull’isola nelle scorse ore, fra cui un gruppo salvato dalla ong Nadir. Ieri, in tutto, ci sono stati otto approdi con un totale di 300 persone. All’hotspot, dopo i trasferimenti effettuati nella giornata di ieri, ci sono adesso 232 ospiti, fra cui 21 minori non accompagnati. L’ultimo sbarco, su un gommone, ha portato sull’isola 24 algerini, egiziani, pakistani e siriani. A soccorrerli, una motovedetta di Frontex.

I migranti, partiti da Ras Jedir in Libia, hanno riferito che durante la navigazione hanno incontrato una motovedetta della guardia costiera tunisina che non li ha ne’ bloccati ne’ soccorsi. I 35 egiziani, marocchini, libici e siriani, fra cui 7 donne e 7 minori hanno invece raccontato di essere partiti da Abu Kammash, in Libia, dopo avere pagato da 7 a 8 mila dinari libici. Nel gruppo c’era anche un piccolo gatto. Ai soccorritori hanno detto di voler raggiungere la Germania.