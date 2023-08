Lampedusa, incendiata barca di migranti per la notte di San Bartolo

A Lampedusa per la notte di San Bartolo dato alle fiamme non solo le piramidi fatte, come da tradizione, di legno, ma anche un barcone di quelli utilizzati dai migranti che era sistemato nella Casa della fraternità lungo via Madonna.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per evitare che le fiamme si estendessero o mettessero a rischio il gruppo di viaggiatori che è ospitato, con l’organizzazione dei Laici comboniani di Palermo, nella struttura. A Lampedusa, ogni anno, famiglie e ragazzini si riuniscono attorno a cataste di legname e accendono, in molti punti dell’isola, ma non sull’arenile, i falò a ricordo del supplizio a cui era stato condannato il santo.