Lampedusa, oltre 300 migranti pronti ad essere trasferiti

Sono 602 i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa dove, per la seconda notte consecutiva, non ci sono stati sbarchi. Fra i presenti anche 189 minori non accompagnati. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, la polizia, in mattinata, accompagnerà 130 persone, fra cui 30 minorenni, tutti fotosegnalati, al porto e verranno imbarcate sul traghetto di linea per Porto Empedocle. In serata, altri 180, anch’essi fotosegnalati, con un volo Oim, verranno trasferiti a Roma. Se non ci saranno sbarchi, in contrada Imbriacola resteranno in 292.