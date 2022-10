Lampedusa, sbarcati 79 migranti: hotspot in difficoltà

Sbarchi senza fine a Lampedusa. Complici le condizioni meteo favorevoli 79 migranti sono giunti nella notte sull’isola. In 37, tra cui 11 donne e 8 minori, sono stati intercettati dai militari della Guardia di finanza all’ingresso del porto.

Viaggiavano su una carretta di circa 6 metri che è stata sequestrata. Sempre gli uomini delle Fiamme gialle hanno rintracciato a circa 3 miglia da Capo Ponente un barchino con 42 persone, tra cui 13 donne e 5 minori.

Si aggiungono ai quasi 600 giunti tra sabato e domenica sulla più grande delle Pelagie, dove l’hotspot, nonostante i massicci trasferimenti disposti dalla Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, resta sovraffollato con quasi mille ospiti a fronte di una capienza di 350 posti.

E’ corsa contro il tempo a Lampedusa per svuotare l’hotspot. La Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, lavora senza sosta per alleggerire la pressione sul centro di contrada Imbriacola arrivato a ospitare, dopo gli ultimi approdi sull’isola, 1.112 persone a fronte di una capienza di 350 posti.

Stamani in 110 si lasceranno alle spalle la più grande delle Pelagie: a bordo del traghetto di linea raggiungeranno in serata Porto Empedocle per essere poi ‘smistati’ in centri di accoglienza. Potrebbero non essere gli unici a lasciare l’hotspot di contrada Imbriacola. Si lavora, infatti, a un altro trasferimento di un’ottantina di migranti, che in serata potrebbero essere imbarcati sempre sul traghetto.