Lampedusa, sbarcati altri 111 migranti

Altri tre sbarchi di migranti a Lampedusa. In 111 sono approdati sull’isola dopo essere stati soccorsi dalle motovedette di Frontex. Salgono cosi’ a 6, per un totale di 198 persone, gli approdi a partire dalla mezzanotte. Sugli ultimi 3 barchini, partiti da Sfax e Chebba, in Tunisia, c’erano a bordo 48, 10 e 53 persone originarie di Ciad, Costa d’Avorio, Guinea, Somalia, Sudan Tunisia, Guinea, Burkina Faso e Camerun.