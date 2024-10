Accusato di aver costruito manufatto abusivo, assolto agrigentino

Il giudice del Tribunale di Agrigento ha assolto il sessantenne agrigentino V.G. dal reato di abusivismo edilizio e di violazione di normativa antisismica.

I fatti risalgono al giugno del 2022, quando gli agenti della polizia municipale di Agrigento intervenivano per accertare il possesso dei titoli abilitativi da parte del titolare degli interventi, riscontrando che le opere erano stare realizzate abusivamente.

Nello specifico gli agenti accertavano la realizzazione in c.da Zunica di un manufatto in muratura di 136 metri quadri adibito a deposito, un manufatto di 126metri quadri adibito ad abitazione, una tettoia e una casa mobile, contestando la violazione connessa alla mancanza del permesso di costruire e del nulla osta del Genio Civile competente.

In accoglimento delle argomentazioni difensive dell’Avv. Salvatore Butera, il

Tribunale ha assolto l’imputato dai reati ascritti poiché per taluni manufatti il fatto non costituisce reato mentre per altri il reato risulta estinto per intervenuta prescrizione.