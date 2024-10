Agrigento, riprende il conferimento di abiti e scarpe usate alle isole ecologiche mobili 

Riparte da lunedì prossimo ad Agrigento, il servizio di conferimento di indumenti e scarpe usate che era stato sospeso lo scorso 27 settembre per la sopraggiunta indisponibilità dell’impianto di conferimento convenzionato. Ne danno notizie le ditte Iseda e Sea che gestiscono il servizio di raccolta differenziata in città.

Da lunedì 28 ottobre quindi, sarà possibile tornare a conferire, in sacchetti trasparenti, abiti e scarpe ma anche cinture, borse, lenzuola e biancheria, nelle isole ecologiche mobili che giornalmente saranno attive nei diversi punti della città e delle periferie.

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 11. Il calendario prevede le isole ecologiche mobili il lunedì e il giovedì in piazza Ugo La Malfa, il martedì a Fontanelle in via Alessio Di Giovanni, il mercoledì a Monserrato in piazza don Pino Puglisi, il venerdì al Villaggio Peruzzo ed il sabato in piazza del Vespro al Villaggio Mosè.