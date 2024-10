Dramma in Germania, mamma e figli di Palma di Montechiaro travolti e uccisi da Suv

Tragedia in Germania. Una donna di 37 anni e i suoi due figli di 3 e 6 anni sono stati travolti e uccisi da un Suv in corsa mentre si trovavano sul marciapiede. Le vittime sono Antonella Ribisi e i piccoli Gabriel e Alessio. Il dramma si è consumato martedì pomeriggio a Esslingen, cittadina tedesca di quasi centomila abitanti a sud-ovest di Stoccarda. La donna, come ogni martedì, stava accompagnando i figli al palazzetto dello sport per gli allenamenti di calcetto.

Secondo una prima ricostruzione, un cinquantaquattrenne avrebbe perso il controllo della sua Audi Q3 travolgendo mamma e figli. Per loro non c’è stato scampo. La corsa del Suv è terminata poco dopo contro una cabina elettrica. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi. Alcuni testimoni – secondo quanto riportato dai media locali – avrebbero anche accusato dei malori dopo aver visto la scena. Il conducente dell’auto, che è stato trasportato in ospedale per lievi ferite, adesso è indagato per omicidio colposo.

Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha commentato così ai microfoni di Grandangolo la tragedia: “Ho appreso con enorme sgomento e tristezza quanto accaduto in Germania. Antonella, Gabriel e Alessio hanno perso la vita in un brutto incidente stradale. A nome della città mi stringo forte al dolore della famiglia per la tragica perdita. L’intera comunità è vicina alla famiglia.”