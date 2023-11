Lampedusa, sbarcati altri 90 migranti

Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Altri 90 sono approdati a bordo di due barchini agganciati e soccorsi dalle motovedette della Guardia di finanza. Sul primo, salpato da Sidi Mansour, in Tunisia, viaggiavano 37 marocchini e tunisini. Ai soccorritori hanno riferito di avere pagato 3mila euro o 6mila dinari tunisini a testa. Sul secondo barcone, di 10 metri, partito da Zuarah, in Libia, c’erano, invece, 53 egiziani e pakistani che avrebbero pagato 2mila euro a testa.

All’hotspot di contrada Imbriacola ci sono, al momento, 286 ospiti, fra cui 33 minori non accompagnati. In mattinata, 198 sono stati trasferiti con il traghetto di linea che arrivera’ in serata a Porto Empedocle. Per stasera e’ previsto un nuovo trasferimento.