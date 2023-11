Lampedusa, si svuota l’hotspot: nella struttura soltanto 9 migranti

Si svuota, dopo i maxi sbarchi dei giorni scorsi, l’hotspot di Lampedusa che aveva sfiorato le 850 presenze. In 176 sono stati imbarcati su un volo charter dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni e trasferiti a Bologna. Fra questi, 88 resteranno nelle strutture dell’Emilia Romagna e altrettanti verranno accompagnati in Venero. Nella struttura dell’isola sono rimasti 9 migranti.