L’elisoccorso di Lampedusa senza aria condizionata: la denuncia di Fp Cgil Sicilia

“E’ indecente e pericolosa la condizione in cui versa l’elicottero del servizio elisoccorso di Lampedusa, che da più di un mese attende il ripristino dell’impianto di aria condizionata”. A denunciarlo è la Fp Cgil Sicilia attraverso la segretaria regionale Monica Genovese, che ha deciso di prendere posizione formale dopo il mancato riscontro rispetto alle rassicurazioni di un pronto intervento da parte dei responsabili del Servizio 118. “Nulla è stato ancora fatto, nonostante gli impegni assunti”, dice la sindacalista che aggiunge: “Con una temperatura che raggiunge i 40 gradi è alquanto disumano non garantire condizioni di salubrità e di sicurezza ai pazienti trasportati, agli operatori sanitari e al personale di volo”. “L’assessorato della Salute corra subito ai ripari e risolva il problema con sollecitudine – conclude la segretaria regionale di Fp Cgil -. E’ necessario che venga immediatamente ripristinato il funzionamento dell’aria climatizzata sul velivolo in modo da garantire lo svolgimento del servizio senza disagi e criticità e rispondere in termini di efficienza ai bisogni di assistenza legati all’emergenza-urgenza”.