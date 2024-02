Migranti, 40 in un barchino in avaria messi in salvo da Guardia Costiera

Un barchino in ferro con motore in avaria è stato soccorso in queste ore dalla Guardia Costiera a 32 miglia da Lampedusa. I migranti, circa 40, tutti uomini, sono stati trasbordati a bordo della motovedetta e stanno per essere portati al molo Favarolo dove verranno preidentificati e accompagnati all’ hotspot di contrada imbriacola dove al momento, dopo gli ultimi trasferimenti dei giorni scorsi, ci dovrebbero essere circa 50 ospiti.