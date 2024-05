Migranti: 42 soccorsi da nave Nadir fanno rotta su Lampedusa

I 42 migranti soccorsi in acque internazionali dalla nave ong Nadir arriveranno a Lampedusa dove sbarcheranno e saranno trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola. Dalla struttura, intanto, saranno trasferiti 65 dei 66 ospiti con il traghetto di linea che arrivera’ in serata a Porto Empedocle. Cinquantasei adulti andranno all’hub di Messina, due minori non accompagnati a Villa Sikania a Siculiana e 7 migranti resteranno a disposizione dell’ufficio Immigrazione della questura di Agrigento.