Migranti, 790 lasciano hotspot di Lampedusa e 250 l’area sbarchi di Porto Empedocle

Sono 3.593 i migranti, fra cui 211 minori non identificati, presenti all’hotspot di Lampedusa dove il mare mosso e i traghetti di linea all’ancora stanno complicando i trasferimenti. Su disposizione della prefettura di Agrigento, entro oggi saranno 790 i nordafricani che lasceranno l’isola.

La polizia ha già scortato all’aeroporto il primo gruppo di 70 migranti che verrà imbarcato su un volo militare per Palermo. Alle ore 20, con la scorta del reparto Mobile di Catania, altri 70 lasceranno l’isola per Venezia e poi ancora altri 70, tutti fotosegnalati, per Genova. Prevista per la serata la partenza, verso Augusta, con cacciatorpediniere della Marina militare, di altre 650 persone.

Per domani, quando non si sa ancora se il traghetto Galaxy riuscirà, a causa del vento di maestrale a raggiungere Lampedusa, è previsto l’arrivo della nave militare Dattilo che sposterà verso Augusta, Pozzallo e Catania altre 750 persone e chiesto l’utilizzo della nave “Lampedusa” che, anziché trasportare 400 migranti dovrebbe essere autorizzata a imbarcare 600 persone, per Trapani.

Sono 250 i migranti, degli 818 presenti all’alba nell’area sbarchi e pre-identificazioni del porto di Porto Empedocle (Agrigento), trasferiti, con i pullman, nelle Marche (50) e Lombardia (200). Su disposizione della Prefettura di Agrigento, i trasferimenti però continuano ed entro la serata saranno complessivamente 560 le persone che lasceranno Porto Empedocle. Di questi, 80 andranno in Liguria, 50 nelle Marche e 180 in Piemonte. In serata, nelle tensostrutture di Porto Empedocle resteranno quindi 258 persone.