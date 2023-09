Migranti, al via massiccio trasferimento: in 2 mila lasciano Lampedusa

Stop agli sbarchi di migranti a Lampedusa: durante la notte non ci sono stati approdi dopo due giorni di caos. Ieri sono stati 2.154 i migranti approdati con 51 barchini. All’hotspot ci sono 4.457 ospiti. Il commissario per l’emergenza immigrazione Valerio Valenti e il prefetto di Agrigento Filippo Romano, hanno disposto un massiccio piano di trasferimenti. Ieri sono andati via in 1.650. Quasi 2 mila le persone interessate oggi: 453 con una nave dedicata al trasferimento, la “Lampedusa”, destinati Trapani; 480 con nave “Veronesi” d Augusta, 700 con il traghetto di linea Galaxy a Porto Empedocle e 300 con la nave militare Orione su Catania. Si proseguira’ domani con circa 2.270 persone.