Migranti, botta e risposta tra sindaco Lampedusa e Bergamo: “Altri comuni collaborino”

“Lampedusa non si può fare carico pure dell’accoglienza dei minori non accompagnati. Già l’isola fa abbastanza. Noi ogni giorni accogliamo centinaia di migranti, tra cui anche molti minorenni, e li ospitiamo all’hotspot in attesa dei trasferimenti. Noi facciamo già tanto e mi spiace che ci siano sindaci che fanno le barricate”.

Il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino replica così, attraverso l’Adnkronos, al sindaco di Bergamo Giorgio Gori che ha annunciato una diffida e un ricorso al Tar sulle competenze dell’accoglienza dei minori non accompagnati. Che, a suo avviso, dovrebbe essere a carico dello Stato e non dei Comuni che stanno ormai sopportando oneri non più sostenibili. “Tutto si può dire di Lampedusa- dice ancora Mannino -ma non si possono dare ulteriori colpe o carichi all’isola. Quello che facciamo è già abbastanza e davvero mi dispiace se ci sono colleghi che quando nei loro comuni si ritrovano persone in arrivo da Lampedusa fanno le barricate”.

“L’ho detto anche quando venivano assegnati i porti alle navi ong – prosegue ancora il sindaco di Lampedusa – e c’erano alcuni colleghi che si sono lamentati. Serve avere un po’ di collaborazione tra tutti. Nel caso specifico, c’è un problema di portata epocale si stanno avendo numeri mai visti”. E chiede all’Europa di intervenire: “Dovremmo aprire tutti i porti europei – spiega Mannino – se veramente l’Europa è unita non dovrebbe essere solo l’Italia a occuparsi dei migranti. Non può farsene carico solo l’Italia o Lampedusa. Spero che ci sia un po’ di sensibilità. Lampedusa, allora, che dovrebbe dire?”.