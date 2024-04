Migranti, due sbarchi a Lampedusa: circa 90 persone sull’isola

Due sbarchi nella giornata di oggi a Lampedusa. Trenta migrati, tra loro anche 9 minori non accompagnati, tunisini e algerini, sono sbarcati dopo che il barchino di 5 metri sul quale viaggiavano è stato agganciato dalla motovedetta V836 della guardia di finanza. I migranti che arrivano da Tunisia e Algeria hanno detto ai soccorritori di essere partiti da Monastir in Tunisia. Ognuno dei migranti ha pagato 1.200 dinari tunisini per il viaggio. Altri 60 migranti, tutti del Bangladesh, partiti da Sfax, sono giunti a Cala Madonna. Intervenuti le Forze dell’Ordine, tutti i migranti sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola. (Foto Lampedusain2minuti)