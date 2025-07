Migranti, fermata a Lampedusa la nave Aurora di Sea watch

E’ stata fermata a Lampedusa la nave Aurora della Ong Sea Watch. Il fermo è stato disposto per una durata di venti giorni, in applicazione del decreto Piantedosi, per un soccorso che la nave ha effettuato lo scorso 14 luglio.

“Avevamo tratto in salvo 70 persone in acque internazionali – spiega la Ong – ci era stato detto di farle sbarcare a Pozzallo ma le condizioni meteo erano avverse. Così abbiamo chiesto nuovamente il permesso per lo sbarco a Lampedusa, ci è stato concesso, ma oggi invece ci viene detto che dovevamo comunque andare a Pozzallo”. Si tratta del “quinto fermo, nelle ultime sei settimane, ai danni delle navi di soccorso civile”, prosegue la ong che adesso sta valutando il ricorso.