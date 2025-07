Incidente all’uscita della galleria Santa Lucia, 43enne in prognosi riservata 

Un brutto incidente si è verificato all’uscita della galleria Santa Lucia, lungo la statale 118, la strada che da Agrigento porta a Raffadali. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, una Range Rover e una Fiat Punto. Il bilancio è di due persone ferite.

Ad avere la peggio è uno dei due uomini alla guida dei veicoli, un 43enne originario di Grotte. Il conducente dell’auto è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito in ospedale in prognosi riservata. L’altra persona, un trentenne di Agrigento, ha riportato ferite più lievi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della questura di Agrigento, i militati della Guardia di Finanza e i Vigili del fuoco del comando provinciale oltre al personale sanitario che ha trasferito il ferito in ospedale.