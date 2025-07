Asp Agrigento, Bruno nuova direttrice dell’Unità di Psicologia

La dottoressa Angela Bruno è la nuova direttrice dell’Unità Operativa Complessa “Servizio di Psicologia” dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Già facente funzioni di responsabile per la stessa Unità, nonché coordinatrice del Centro semiresidenziale “Metabolé” per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare, la dottoressa Bruno, al termine delle procedure concorsuali, assume oggi, formalmente, la guida del Servizio di Psicologia ASP con incarico quinquennale. La neodirettrice è stata ricevuta questa mattina dal direttore generale dell’ASP di Agrigento, Giuseppe Capodieci, per la sottoscrizione del contratto.