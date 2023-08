Migranti, il colonnello Moro a Lampedusa consegna encomio ai militari

Visita del comandante provinciale della Guardia di finanza di Agrigento, colonnello Edoardo Moro, a Lampedusa per incontrare il personale impiegato presso la Tenenza e la Sezione operativa navale della Guardia di finanza. Accolto dai comandanti dei due reparti, l’ufficiale ha incontrato nelle rispettive caserme il personale in servizio, manifestando ai militari la propria gratitudine per “il diuturno impegno profuso per affrontare e superare le varie emergenze operative, prima fra tutte quella dell’immigrazione clandestina”.

Il colonnello Moro ha consegnato al personale l’encomio tributato ai due reparti dal comandante interregionale dell’Italia Sud-Occidentale del Corpo quale “riconoscimento della professionalità dimostrata nelle funzioni di sicurezza del mare, negli oltre 1.100 interventi operativi condotti con coraggio e, spesso, con avverse condizioni meteo marine, che hanno consentito di trarre in salvo oltre 44.000 migranti e perseguire i soggetti identificati quali scafisti nel periodo da gennaio 2022 a maggio 2023”.

Il colonnello Moro ha poi incontrato al Comune il sindaco Filippo Mannino, con il quale si è soffermato sulle problematiche che da tempo si registrano sull’isola, assicurando “la massima e reciproca collaborazione tra le due Istituzioni per contrastare gli illeciti economico-finanziari ed esaltare ulteriormente la peculiare vocazione turistica di questi territori”.