Migranti, in 300 sbarcano a Lampedusa: tre feriti trasferiti ad Agrigento

Riprendono gli sbarchi di migranti a Lampedusa. In 301, a bordo di cinque barconi, sono arrivati sull’isola partendo dalla Libia. Ai soccorritori hanno dichiarato di essere pakistani, bengalesi, siriani, sudanesi, egiziani, eritrei, afghani e nigeriani. A soccorrere i natanti, a bordo dei quali c’erano anche donne e minori, le motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza.

Tre migranti, dopo lo sbarco a Lampedusa, sono finiti al poliambulatorio dell’isola per uno stato di ipotermia e per gravi ferite ai piedi: uno aveva una frattura, l’altro un taglio profondo e uno aveva un dito mozzato. I tre feriti sono stati poi trasportati all’ospedale San Giovanni di Dio in elisoccorso. Nel frattempo sono stati imbarcati sul traghetto di linea, che arrivera’ all’alba di domani a Porto Empedocle, 192 migranti ospiti dell’hotspot che era stato svuotato prima dei nuovi sbarchi di oggi.