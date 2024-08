Migranti, in 60 sbarcano a Cala Francese: al via i trasferimenti

Sessanta migranti, originari del Bangladesh e dell’Egitto, sono riusciti ad arrivare e a sbarcare a Cala Francese a Lampedusa. A rintracciarli, mentre si aggiravano con area spaesata, sono stati i militari della guardia di finanza. Hanno riferito di essere salpati da Sabratah in Libia e d’aver pagato mille euro i bengalesi e 600 gli egiziani per la traversata con il barcone di 12 metri. Anche loro sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove i presenti sono saliti a 331. Per domani, la prefettura di Agrigento ha disposto un trasferimento con il traghetto di linea della mattina, il Sansovino, di un numero imprecisato di migranti. Per il pomeriggio invece saranno 180 gli ospiti della struttura d’accoglienza che verranno imbarcati su un volo charter dell’organizzazione internazionale per le migrazioni con destinazione Roma