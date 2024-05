Migranti, in 60 soccorsi al largo di Lampedusa: c’è anche un cadavere

La nave ong Nadir ha soccorso sessanta migranti in acque internazionali, fra loro due persone in gravi condizioni: a bordo anche un cadavere. La Capitaneria di porto italiana ha eseguito il trasbordo dei naufraghi e della salma che arriveranno nel pomeriggio sul molo Favaloro di Lampedusa dove sono gia’ presenti la polizia e un’ambulanza per trasferire i due migranti che stanno male al poliambulatorio.