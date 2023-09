Migranti, Martello: “da Sfax migliaia pronti a partire”

“Il molo Favaloro e’ pieno di imbarcazioni: ci sono 50-60 barche adesso senza migranti, gia’ sbarcati, e altre decine piene di migranti. E una giornalista italiana mi ha detto da Sfax questa mattina che se partono quelli che ci sono li’ sulla spiaggia, entro due giorni arriveranno 8-10.000 migranti”. Nel giorno in cui ha preso il via il dibattito parlamentare a Strasburgo sul memorandum Ue-Tunisia, i fatti sembrano svuotarlo di significato: “E’ il fallimento totale del governo sull’immigrazione – spiega all’AGI l’ex sindaco di Lampedusa Toto’ Martello – affrontato solo come un problema economico: dare soldi per tenere fuori i migranti fuori dai confini dell’Ue non funziona. La realta’ e’ un’altra: dai soldi alla Tunisia, e i tunisini li mandano lo stesso. Se non si stabiliscono i corridoi regolari di ingresso in Europa, con accordi tra i paesi rivieraschi, gli sbarchi continueranno. I migranti si fermano solo quando c’e’ il maltempo”. L’accoglienza sembra travolta da una successione di sbarchi che ha frantumato un record precedente: sono 68 finora, ma si prevede che entro la mezzanotte arriveranno a circa un centinaio. “E chi parla male della gestione dei migranti – aggiunge Martello – riceve pressioni dal questore di Agrigento, che questa mattina ha intimato ai giornalisti di non scrivere che l’accoglienza e’ in affanno. La situazione, invece, e’ che gli agenti, gli operatori di polizia e della Guardia Costiera sono sotto stress: ci sono poliziotti che da questa matina alle 5 hanno sorvegliato sotto il sole i migranti a Cala Madonna fino alle 14.30 del pomeriggio”. L’attuale sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, ha affermato che serve l’esercito: “Lampedusa – dice Martello – e’ gia’ abbastanza militarizzata, e ha un sindaco inadeguato: dovrebbe pensare a spendere bene i soldi del Pnrr, che sono fermi”.