Migranti, notte di sbarchi a Lampedusa: quasi 300 sull’isola

Notte di sbarchi a Lampedusa dove, dopo il soccorso di 5 barchini, sono giunti 296 migranti. Durante tutta la giornata di ieri, gli approdi sono stati 9 con un totale di 487 persone. A intercettare e bloccare gli ultimi natanti sono state le motovedette di Frontex, della guardia costiera e della guardia di finanza. I natanti, con a bordo da un minimo di 43 a un massimo di 100 persone, stando alle dichiarazioni acquisite, sono salpati da Sabratah e Zuwara in Libia e da Sfax in Tunisia.

A imbarcarsi, pagando da 700 dinari tunisini fino a 6 mila euro, sono stati sudanesi, ivoriani, guineani, malesi, bengalesi, egiziani, iracheni e pakistani. Gli ultimi 100 arrivati hanno dichiarato di voler arrivare in Germania, Belgio, Regno Unito e Norvegia. In pochissimi vogliono restare a vivere in Italia.