Migranti, primo sbarco dell’anno a Lampedusa: arrivati in trenta 

Primo sbarco dell’anno a Lampedusa, dove 30 migranti di nazionalita’ sudanese sono giunti dopo il soccorso di un gommone di 8 metri effettuato dalla motovedetta V1104 della Guardia di finanza.

I naufraghi hanno riferito di essere partiti da Sorman, in Libia, dopo aver pagato 950 euro per la traversata. Alcuni hanno dichiarato di voler restare in Italia, altri di voler raggiungere la Francia o il Regno Unito. Tutti sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola, che al momento dell’arrivo era vuoto.