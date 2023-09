Migranti, proseguono gli sbarchi e si continua con i trasferimenti

A Lampedusa gli sbarchi non si fermano; Salgono a 16- a partire dalla mezzanotte – gli sbarchi a Lampedusa, dove sono 454 i migranti approdati in poche ore. Con gli arrivi proseguono anche i trasferimenti disposti dalla Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale. In mattinata in 511 si sono lasciati alle spalle il centro di contrada Imbriacola, dove alle 13 le presenze raggiungevano quota 1.377, di cui 448 minori non accompagnati.

La tensostruttura di Porto Empedocle, dove vengono temporaneamente accolti i migranti trasferiti dall’hotspot di Lampedusa, è quasi vuota. Dopo che negli scorsi giorni era arrivata a 1.300 presenze anche a causa della difficoltà della Prefettura di Agrigento di trovare bus per i trasferimenti, al momento ci sono appena 120 persone. Di queste, 80 verranno spostate – 40 in Abruzzo e altrettante nel Lazio – nel pomeriggio. In mattinata sono stati già trasferiti 415 migranti: 50 sono in viaggio per le strutture d’accoglienza del Lazio, 70 per quelle della Liguria, 115 per Napoli, 50 per Potenza e altrettanti per diversi centri della Sicilia. In serata, nell’area di transito di Porto Empedocle, giungeranno i 511 che sono stati imbarcati stamani sul traghetto di linea da Lampedusa.