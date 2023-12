Migranti, raffica di sbarchi a Lampedusa: 619 in hotspot

Sono 619, fra cui 57 minori non accompagnati, i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa dove ieri ci sono stati 14 sbarchi con 482 persone e 137 sono invece arrivati fra la notte e l’alba. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, per questa sera è previsto il trasferimento di circa 300 ospiti della struttura d’accoglienza con il traghetto di linea per Porto Empedocle. Ieri erano stati invece spostati, sempre con il traghetto, altri 184 migranti.

Uno dei due motori fuoribordo dell’ultimo barcone soccorso dalla motovedetta Cp277 della guardia costiera è esploso durante la navigazione. A raccontarlo, specificando che il motore è stato lasciato in mare, sono stati i 54 bengalesi, egiziani, eritrei, pakistani, siriani ed etiopi partiti nella serata di Natale da Zuara in Libia. Nonostante l’incidente durante la navigazione della carretta di 7 metri, non ci sono stati morti e dispersi.