Migranti, riprendono sbarchi a Lampedusa: 45 arrivati da Sfax

Riprendono gli sbarchi di Migranti a Lampedusa. In 45, fra cui nove donne e due minori, sono approdati sull’isola a bordo di un barchino di cinque metri.

Il mezzo e’ stato agganciato da una motovedetta della guardia di finanza. I Migranti, originari di Liberia, Nigeria e Sierra Leone, hanno riferito di essere partiti da Sfax, in Tunisia, pagando 1.500 dinari.

All’hotspot dell’isola, dove erano presenti 192 ospiti, fra cui 57 minori non accompagnati, ci sono 237 persone. In serata e’ previsto un trasferimento, con numeri ancora da definire, con il traghetto di linea per Porto Empedocle.