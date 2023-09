Migranti, riunito il comitato per l’ordine e la sicurezza a Lampedusa

Un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica si è svolto questa mattina a Lampedusa, dopo che, nei giorni scorsi, un tunisino uscito dall’hotspot si è intrufolato nel giardino di una villetta di Pozzo Monaco aggredendo il poliziotto in vacanza che occupava la residenza che ha cercato di fermarlo. Prima ancora un gruppo di minorenni tunisini si è riversato per strada, alcuni dei quali hanno rubato sul furgone di un corriere.

A conclusione dell’incontro il Prefetto di Agrigento Filippo Romano ha disposto l’attivazione di un piano di controllo coordinato del territorio che sarà definito dal Questore Emanuele Ricifari in apposito tavolo tecnico con le altre forze di polizia presenti sull’isola per garantire la sicurezza.

Gli episodi di microcriminalità che si sono registrati sull’isola, nonostante gli alti numeri di sbarchi e presenze di migranti, sono stati fino ad ora decisamente limitati: l’ordine pubblico ha tenuto benissimo anche quando l’hotspot di contrada Imbriacola si è ritrovato ad ospitare circa quattromila persone. Fra novembre e dicembre, sull’isola, verrà aperto il commissariato di polizia, su strada ci saranno quindi più pattuglie per prevenire e reprimere, in generale, i reati e per garantire maggiore presenza sul territorio delle pattuglie.