Migranti, sbarchi senza sosta a Lampedusa

Sono 599 i Migranti sbarcati a Lampedusa dopo che, durante la notte e l’alba, il pattugliatore e le motovedette della Guardia costiera hanno soccorso 15 barchini. A bordo dei natanti c’erano da un minimo di 15 persone ad un massimo di 51, fra cui donne e minori, originari di Costa d’Avorio, Guinea, Mali, Camerun, Burkina Faso, Senegal, Siria, Liberia e Sudan. Sei carrette sono state trovate – e sta diventando un fenomeno usuale – prive di motore, erano alla deriva. A detta dei Migranti, i motori sono stati persi durante la traversata. Tutti i barchini, tranne uno che è partito da Zuwara in Libia e che aveva a bordo egiziani, libici e sudanesi, sono salpati da Sfax, in Tunisia. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, sono presenti 2.433 ospiti. Ieri, sull’isola, ci sono stati 17 sbarchi con 701 persone. Con i traghetti e navi militari erano stati spostati complessivamente in 1.063. Per la mattinata, su disposizione della Prefettura di Agrigento, la polizia scorterà al porto 530 Migranti che saranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle.