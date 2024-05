Svaligiato negozio di frutta a Villaseta, portati via soldi dalla cassa 

Ladri in azione nel quartiere di Villaseta, ad Agrigento. Ignoti malviventi, dopo aver scassinato un infisso, sono riusciti ad entrare nella bottega. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Una volta all’interno hanno subito puntato il registratore di cassa all’interno del quale vi era custodita una somma di denaro. Il raid è avvenuto lo scorso 30 aprile.

Ancora in corso di quantificazione il bottino che però sarebbe ingente. L’attività, al momento del furto, era chiusa. A fare la scoperta è stato il titolare l’indomani mattina. All’uomo non è rimasto altro che denunciare il furto ai carabinieri. Al via le indagini dei militari dell’Arma per risalire all’identità dei responsabili.