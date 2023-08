Migranti, si svuota l’hotspot di Lampedusa: oltre mille persone saranno trasferite

Proseguono senza sosta i trasferimenti di migranti dall’hotspot di Lampedusa. Oggi è in programma il trasferimento di 600 persone a bordo della nave militare Dattilo, mentre nel pomeriggio partirà anche la nave Galaxy ma il numero di migranti in partenza ancora è da stabilire. Sempre nel pomeriggio, alle ore 18.30, 189 migranti partiranno in aereo su un volo organizzato dall’Oim e diretto a Bari. Mentre questa sera partirà la nave Cossyra con circa 200 migranti diretta a Porto Empedocle.