Calcio, la Margheritese torna in Promozione dopo 41 anni 

La Margheritese, squadra di Santa Margherita Belice, vince la finalissima contro il Futura Brolo e torna in Promozione dopo 41 anni. I biancorossi si sono imposto nella gara secca disputatasi a Misilmeri compiendo il salto di categoria. “Questo progetto è nato qualche anno fa grazie a un gruppo di ragazzi pazzerelli con una passione smisurata per il calcio, in particolare per il calcio della nostra cittadina – si legge nella nota del club – Un grande grazie va a tutti: società, calciatori, tifosi, sostenitori, sponsor e a tutti quelli che hanno fatto parte di questo fantastico mondo, in un modo o nell’altro”.