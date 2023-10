Notte di sbarchi a Lampedusa, 750 in hotspot

Ancora sbarchi sull’isola di Lampedusa. Nella notte sono quattro le imbarcazioni arrivate, per complessivi 258 migranti, prevalentemente uomini. Nel primo sbarco sono arrivati in 9, nel secondo in 116, nel terzo sbarco sono stati soccorsi in 118, nel quarto sbarco in 15 persone, nel quinto 46 e l’ultimo poco dopo le 7.30, con 23 migranti, provenienti prevalentemente dalla Siria e dalla Nigeria. Sono complessivamente 749 i migranti presenti all’hotspot di Lampedusa. Questa mattina è previsto un trasferimento per 280 persone sulla nave Sansovino con destinazione Porto Empedocle.