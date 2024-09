Rimasta impigliata in pezzi di rete e corde, torna in acqua la tartaruga Mosè

La tartaruga Mosè è stata rimessa in mare a Cala Pisana in mezzo a centinaia di persone molte delle quali sull’isola in vacanza, che hanno seguito la liberazione con molta emozione .

La tartaruga, rimasta impigliata in pezzi di rete e corde era stata recuperata in mare dal comandante dell’aliscafo Giuseppe Bartolini, è successivamente curata dalla dottoressa Daniela Freggi che sta continuando la sua opera per tutelare le tartarughe e non solo, rimanendo un punto di riferimento sicuro per tutti coloro i quali le chiedono assistenza sull’isola di Lampedusa e Linosa. (Ft Lampedusain2minuti)