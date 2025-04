Sanità, a Lampedusa torna l’open day itinerante dell’Asp di Palermo 

L’Open day itinerante dell’Asp di Palermo torna a Lampedusa per un fine settimana all’insegna della prevenzione. Sabato 26 e domenica 27 aprile i cittadini avranno la possibilita’ di aderire ai programmi di screening con visite ed esami gratuiti.

L’iniziativa e’ stata organizzata dalla Direzione aziendale per completare e soddisfare l’enorme richiesta che si era registrata l’8 marzo scorso, in occasione del primo Open day stagionale. Lunga ed articolata l’offerta sanitaria proposta anche questa volta dall’Asp in due intense giornate di lavoro. Sabato 26 dalle ore 9 alle ore 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30, nei locali del Poliambulatorio di Contrada Grecale gli utenti avranno la possibilita’ di effettuare: Mammografia (screening del tumore della mammella riservato a donne tra 50 e 69 anni); Pap test e Hpv test (screening del cervicocarcinoma per donne tra 25 e 64 anni); distribuzione del Sof Test (screening del tumore del colon retto, riservato a persone tra 50 e 69 anni) e screening oculistico adulti.

Cosi’ come avviene in tutte le tappe delle iniziative itineranti dell’Asp di Palermo ci sara’ a disposizione degli utenti lo sportello amministrativo per il cambio del medico, il rilascio della tessera sanitaria o l’esenzione ticket per reddito. Sempre sabato 26, ma nei locali dell’Aeronautica Militare, nell’ambito delle iniziative organizzate dal Club Lions Lampedusa, l’Asp di Palermo sara’ presente con i suoi operatori dalle 9 alle 13.30 e dalle 15 alle 17 per lo screening dermatologico, lo screening visivo e lo screening logopedico pediatrico (riservati entrambi ai bambini da 3 a 8 anni). Domenica 27 aprile, tutta l’attivita’ di prevenzione sara’ concentrata dalle ore 9 alle 14 nei locali del Poliambulatorio di Contrada Grecale con le “novita’” della prevenzione cardiovascolare (visita, Ecg ed eventuale Ecocardiogramma) e dello screening del diabete. Saranno nuovamente assicurate: mammografia (50-69 anni); ), pap test e hpv test (per donne tra 25 e 64 anni), distribuzione del sof Test (riservato a persone tra 50 e 69 anni), screening oculistico adulti, screening visivo pediatrico (3-8 anni) e screening logopedico pediatrico (3-8 anni). Anche domenica mattina sara’ attivo lo sportello amministrativo. Tutte le prestazioni dell’Open day dell’Asp di Palermo a Lampedusa sono gratuite e con accesso diretto.