Sbarchi senza sosta a Lampedusa, continuano i trasferimenti

Sbarchi senza sosta a Lampedusa, dove per tutta la notte si sono susseguiti gli approdi. Quattro gli arrivi a partire dalla mezzanotte con 186 persone sbarcate. Tre carrette del mare sono state intercettate dagli uomini della Capitaneria di porto tra le 10 e le 12 miglia dalle coste dell’isola. A bordo 46 (tra cui 5 donne e 3 minori), 77 (tra cui 5 donne e 9 minori) e 17 (tra cui una donna e due minori) migranti. In 46, invece, sono stati bloccati a terra dai carabinieri a cala Madonna. Nessuna traccia, invece, dell’imbarcazione utilizzata per la traversata. Altri cinque gruppi di 30, 10 (tra cui una donna e 2 minori), 45 (tra cui 12 donne e 2 minori), 48 e 41 (tra cui 5 donne e un minore) sono stati intercettati prima della mezzanotte dalle motovedette dalla Guardia costiera e della Guardia di finanza. Si aggiungono ai 311 arrivati ieri nelle ore precedenti sulla più grande delle Pelagie. Tra le carrette del mare intercettate dagli uomini della Capitaneria di porto anche un barchino in legno di 8 metri senza motore con a bordo 30 migranti. Intanto, proseguono i trasferimenti dall’hotspot di contrada Imbriacola: ieri sera in 144, scortati dalla Polizia, si sono lasciati alle spalle la struttura – dove stamani il numero delle presenze è salito di nuovo a circa 2mila – per essere imbarcati sul traghetto di linea che stamani è giunto a Porto Empedocle. La Prefettura di Agrigento ha disposto per oggi il trasferimento di 1.010 migranti: 600 verranno scortati dalla polizia al porto e imbarcati sul traghetto di linea di metà mattinata per Porto Empedocle, 180 con un volo Oim andranno a Cagliari e altri 230 lasceranno l’isola con la motonave della sera che giungerà all’alba di domani a Porto Empedocle.