Salgono a tre dalla mezzanotte gli sbarchi a Lampedusa. Gli ultimi in ordine di tempo a raggiungere l’isola sono stati 46 Migranti, tra cui 22 donne e 4 minori, intercettati al largo dell’isola dagli uomini della Capitaneria di porto.

Anche per loro come per i 65 giunti stamani, è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di Lampedusa, dove gli ospiti sono oltre 1.100 ospiti a fronte di una capienza di 350 posti.