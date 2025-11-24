Lampedusa

Sos Humanity soccorre 75 migranti, nave diretta a Lampedusa

Tra le persone soccorse vi sono 10 minori, la maggior parte dei quali non accompagnati, e un bambino di meno di un anno

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Questa mattina la nave della ong Sos Humanity ha soccorso 75 persone che si trovavano a bordo di una barca con il motore in avaria. Il caso di emergenza era stato segnalato da Alarm Phone, nella zona Sar tunisina. Tra le persone soccorse vi sono 10 minori, la maggior parte dei quali non accompagnati, e un bambino di meno di un anno. I migranti provengono prevalentemente dal Bangladesh, ma anche dal Pakistan, dall’Egitto e dall’Eritrea. “Soffrono di disidratazione, ipotermia, mal di mare e spossatezza generale; alcuni necessitano di cure mediche urgenti – dice la Ong – il porto assegnato per lo sbarco è Lampedusa”.

