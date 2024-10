Trasferiti 164 migranti da Lampedusa a Roma con un aereo

Sono 164, dei 213 presenti all’hotspot di Lampedusa, i migranti che in tarda mattinata verranno trasferiti, con volo Oim, a Roma. A disporre lo spostamento, per alleggerire le presenze nella struttura d’accoglienza della maggiore delle isole Pelagie, è stata la prefettura di Agrigento. Il mare è agitato, i traghetti di linea che collegano con Porto Empedocle sono all’ancora e quindi si è optato per un volo Oim.