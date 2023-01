Buon compleanno, Paolo

Avrebbe compiuto 83 anni oggi Paolo Borsellino ucciso dalla mafia il 19 luglio del 1992. Un compleanno che assume un valore particolare dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro che proprio oggi doveva prendere parte a Caltanissetta alla prima udienza dopo la cattura. L’ex latitante, detenuto nel supercarcere de L’Aquila, e’ sotto processo, davanti alla Corte d’Assise d’appello, in quanto ritenuto uno dei mandanti delle stragi di Capaci e via d’Amelio. Il boss ha rinunciato a presenziare.

Il Movimento delle Agende rosse e la Casa di Paolo ricordano Borsellino con una serata di spettacolo, recitazione e musica al Teatro Santa Cecilia di Palermo, con la collaborazione della Fondazione Brass Group e vari artisti tra cui Salvo Piparo e Lello Analfino. “E’ sicuramente importante ricordare il nostro amato giudice nel giorno in cui venne ucciso – spiegano – ma e’ altrettanto importante celebrare con gioia la ricorrenza della sua nascita, con il sorriso sulle labbra, perche’ il suo esempio continui a essere vivo nelle nostre azioni di tutti i giorni, nella speranza che presto si possa finalmente respirare quel fresco profumo di liberta’, che tanto desiderava Paolo.

Ed e’ questo l’intento con cui viene organizzato il ‘Compleanno di Paolo’. “Fare memoria su Paolo Emanuele Borsellino – afferma Casa di Paolo – e’ un modo per pagare il debito gioiosamente. Non solo per rimarcare il suo impegno costante nella lotta alla mafia, ma specialmente per svelare la profonda umanita’, il carisma e la forza di un uomo che nel suo percorso di vita ha ottenuto notevoli successi nella veste di magistrato affrontando tuttavia numerosi ostacoli, privazioni, delusioni e tradimenti”.