Il suicidio dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro ricorda la vicenda di Domenico Signorino, 48 anni, pm del maxiprocesso a Cosa nostra, che dopo notizie giornalistiche su un’inchiesta nei suoi confronti da parte della procura di Caltanissetta, dopo dichiarazioni di pentiti tra cui Gaspare Mutolo, si sparò un colpo di pistola nella sua abitazione a Palermo il 3 dicembre 1992. Due giorni prima del suicidio la procura aveva confermato che avrebbe interrogato il magistrati quanto prima. Il Csm era stato informato dell’inchiesta. Signorino dopo gli articoli sui giornali aveva detto: ”E’ come se una tegola mi fosse caduta sulla testa per me parlano i fatti. Il mio rapporto con i mafiosi e’ di tipo cartolare: contro di loro ho firmato ordini di cattura e richieste di mandati di cattura, fin dal 1973 quando ordinai l’arresto di Totò Riina, di Nino Rotolo e di Pippo Calò”.