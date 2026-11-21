Sicilia
De Gennaro morto suicida, Manfredi Borsellino: “Potrebbe essersene andato un altro pezzo di verità”
Lo ha detto all'Adnkronos Manfredi Borsellino, il figlio del giudice ucciso nella strage di via D'Amelio
”Potrebbe essersene andato un altro pezzo di verità”. Lo ha detto all’Adnkronos Manfredi Borsellino, il figlio del giudice ucciso nella strage di via D’Amelio, commentando il suicidio dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, indagato per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta di Caltanissetta.
Redazione
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