Curioso episodio questa mattina in via Crispi, ad Agrigento, dove la rottura di una tubatura della rete idrica ha provocato una vera e propria fontana improvvisata.

Il guasto si è verificato proprio all’ingresso di un noto hotel. L’acqua, fuoriuscendo con notevole pressione da un tombino, ha raggiunto un’altezza pari a quella di una persona, attirando l’attenzione dei passanti. Sul posto sono intervenuti i tecnici, che hanno provveduto a riparare la condotta e a ripristinare la normale situazione.