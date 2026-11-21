“La morte di De Gennaro, a mio avviso, vede la procura di Caltanissetta come responsabile di istigazione al suicidio. Si tratta di un’inchiesta che non era di competenza di questa procura ma, semmai, della procura di Palermo. Si è trattato di un’iniziativa messa in campo per togliere delle responsabilità ai Ros e ai servizi segreti sulla sparizione dell’agenda rossa. Per spostare quindi l’attenzione sulla Polizia”. Lo ha detto all’ANSA Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo, commentando la notizia del suicidio dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro.

“Nei giorni scorsi non mi sono espresso, sulla vicenda che riguardava l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, perché a mio avviso si trattava di una storia troppo oscura e non mi sentivo di dare dei pareri in merito. Lui si è suicidato perchè le accuse a lui rivolte erano sicuramente infondate. Quindi, si tratta di istigazione al suicidio. Sono notrizie sconvolgenti. Inoltre, quando si parla di suicidi del genere, bisogna veadere se effettivamente si è trattato di suicidio o se si è trattato di altro. Questo potrà dirlo la magistratura”. Lo ha detto all’ANSA Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo, commentando la notizia del suicidio dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro. “La responsabilità sulla sparizione dell’agenda rossa, in ogni caso, è dei Ros non della polizia – ha proseguito – alla polizia è arrivata quasi sicuramente una borsa vuota: l’agenda era già stata prelevata prima dai Ros. Si è trattato di un’inchiesta portata avanti per spostare le responsabilità sulla polizia e toglierle ai Ros. Nell’inchiesta inoltre, per come era stata impostata, così come è stato detto anche dal gip, non c’era nessun riferimento alla sparizione dell’agenda rossa, che in ogni caso, resta il nodo fondamentale sulla strage di via D’Amelio e sulla quale invece la procura di Caltanissetta non ha fatto, fino ad oggi, abbastanza, più che andare a perquisire le case dei morti, come è stato fatto con Tinebra e La Barbera”, ha concluso Borsellino. (ANSA).